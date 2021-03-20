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Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России

Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter на территории России. Об этом он рассказал беседе с изданием «Аргументы и факты».


“Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством – за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее”, — подчеркнул артист.

Певцов обратил внимание на нынешние реалии, когда «секс стал физкультурой, видом отдыха». По его мнению, интимная жизнь должна оставаться между мужчиной и женщиной.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что действия Роскомнадзора осуществляются строго в рамках российского законодательства, говорить о том, что идёт целенаправленная работы против соцсети Twitter нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сообщение Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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