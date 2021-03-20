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Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ

Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ

По словам журналистов, инцидент произошел вчера прямо в центре столицы. Лавров имел при себе холодное оружие, которым угрожал сотруднику. На происходящее обратил внимание, проезжающий мимо патруль полиции.


Как сообщают СМИ, прогуливаясь по набережной, 44-летний Андрей Лавров внезапно набросился с ножом на сотрудника военной автомобильной инспекции. По предварительной информации, артист подошел к стоявшему на посту инспектору ВАИ и начал угрожать ему холодным оружием, обещая убить его. «Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!» — закричал Лавров и приблизился к инспектору на расстояние менее метра.

Однако ситуация быстро разрешилась. Звезду сериала «След» задержали сотрудники правоохранительных органов, которые оказались неподалеку. Теперь ему может грозить ответственность по статье об угрозе убийством. 

Напомним, что Лавров известен публике, как актер театра и кино, наибольшую популярность ему принесло участие в телесериале «След», а также в проектах «Садовник» и «СОБР». В 2001 году артист окончил ГИТИС, а позже работал в московском драматическом театре «Бенефис». Известно, что Андрей является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью. 

К слову, в нападении с холодным оружием ранее был замечен коллега Лаврова — Сергей Чирков. Артист, будучи в нетрезвом состоянии, напал на супругу. В итоге Чирков поранился сам, а прибывшую на место происшествия полицию попросил не проводить проверку по данному делу. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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