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Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве

Актер сериала «След» напал с ножом на военного в МосквеАндрей Лавров Фото: kino-teatr.ru

Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

44-летний мужчина пришел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож, стал выкрикивать угрозы убийством.

Прибывшие на место полицейские задержали Лаврова. Он дал признательные показания.

44-летний Андрей Лавров исполняет роль капитана Котова в телесериале «След». Также он сыграл в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», «СОБР».

15 января российский актер, известный по фильму «На игре», Сергей Чирков напал на супругу в состоянии алкогольного опьянения. По словам его жены, он пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал сам себя.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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