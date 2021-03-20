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Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время Армагеддона»

Кейт Бланшетт выиграла BAFTA, Премию Гильдии киноактеров и Оскар, за лучшую женскую роль второго плана за роль Кэтрин Хепберн в «Авиаторе», а совсем недавно она была номинантом премии Эмми и Золотой глобус, за свою работу в роли Филлис Шлэфли в «Миссис Америка» (она также поборется за премию SAG в следующем месяце).

Оказывается, Бланшетт готовится сыграть еще одну историческую фигуру в своем следующем фильме – «Время Армагеддона» Джеймса Грея. Режиссер сообщил Screen Daily, что Бланшетт играет в фильме роль сестры Дональда Трампа.

«Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, что является самым странным предложением, которое я когда-либо говорил», – сказал Грей. «Она проведёт на съёмках всего три дня. Я старался воссоздать настоящую речь, насколько мог, по памяти».

«Время Армагеддона» – автобиографическая драма, вдохновленная тем, как Грей впервые увидел сестру бывшего президента США. Она посетила университет, когда Грей был студентом, чтобы выступить с речью. В главных ролях в фильме звездный ансамбль, в который входят Роберт Де Ниро, Оскар Исаак, Дональд Сазерленд и Энн Хэтэуэй.

Сообщение Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время Армагеддона» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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