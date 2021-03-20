Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены «Основного инстинкта»

Влада Некрасова

Прошло почти 30 лет после выхода «Основного инстинкта». В своих новых мемуарах «The Beauty of Living Twice», отрывок из которых был опубликован в Vanity Fair, Шэрон Стоун рассказала, что режиссёр «Основного инстинкта» Пол Верховен обманом заставил её снять нижнее белье перед съёмкой известной сцены скрещивания ног, которая, как ей первоначально говорили, будет менее скромнее.

В отрывке из книги «The Beauty of Living Twice», опубликованной Vanity Fair, Стоун подробно рассказывает о том, как она впервые увидела культовую сцену «Основной инстинкт».

«После того, как мы сняли «Основной инстинкт», меня позвали посмотреть. Не наедине с режиссёром, как можно было бы ожидать, учитывая ситуацию, а в комнате полной агентов и юристов, большинство из которых не имели никакого отношения к проекту, – сказала она.

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