Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена

Анастасия Иванова

Посольство в Вашингтоне получило письма от граждан США с извинениями за заявления властей в адрес России, сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.





"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Антонов отметил, что тронут позицией американцев, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

"Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", - добавил посол.