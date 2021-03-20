Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Американцы извинились перед Россией за слова Байдена

Американцы извинились перед Россией за слова Байдена

Американцы извинились перед Россией за слова Байдена
Посольство России в Вашингтоне получило письма от граждан США, содержащие извинения за резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщил глава дипломатической миссии Анатолий Антонов.


"Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", - написал представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

По его словам, подобное действие говорит о том, что "потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился". Посол подчеркнул, что тронут позицией граждан США, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.

В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в пятницу заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской России
Вильфанд предупредил о падении атмосферного давления в Европейской
Россиянам назвали способы восстановления памяти
Россиянам назвали способы восстановления памяти
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Россия разрешила въезд иностранным студентам
Россия разрешила въезд иностранным студентам
Американцы извинились перед Россией за слова Байдена
Американцы извинились перед Россией за слова Байдена
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России
Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены «Основного инстинкта»
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что её обманули во время съемок сцены
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время Армагеддона»
Актриса Кейт Бланшетт станет сестрой Дональда Трампа в картине «Время

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны

Еще по теме

Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
Кремль назвал отношения России и США очень плохими