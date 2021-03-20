Американцы извинились перед Россией за слова Байдена

Влада Некрасова

Посольство России в Вашингтоне получило письма от граждан США, содержащие извинения за резкие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщил глава дипломатической миссии Анатолий Антонов.





"Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ", - написал представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

По его словам, подобное действие говорит о том, что "потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился". Посол подчеркнул, что тронут позицией граждан США, "понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей". МИД России назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.

В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в пятницу заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.

После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.