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Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России

Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес РоссииАнатолий АнтоновФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Американцы направили письма в российское посольство, в которых извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России. Об этом заявил посол России Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

Антонов выразил «чувство глубочайшей признательности» гражданам США, направившим письма в поддержку развития дружественных отношений между странами.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия», — отмечается в тексте.

Посол подчеркнул, что такой подход американских граждан говорит о сохранившемся потенциале для «нормализации связей между российским и американским народами». В заключение Антонов выразил надежду на то, что администрация прислушается к «голосу избирателей» и прекратит курс на «дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

18 марта президент России Владимир Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Российский глава государства заявил, что готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов. Байден поначалу проигнорировал вопрос журналистов о том, согласен ли он на разговор с президентом России. А спустя сутки ответил, что уверен, что в какой-то момент диалог состоится.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.

В мире

По материалам: lenta.ru
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