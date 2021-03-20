Американский проповедник раскритиковал слова Байдена о Путине

Вадим Карасев

Фото: страница Franklin Graham на Facebook

Отношениям России и США был нанесен большой ущерб из-за слов американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. С критикой выступил популярный американский проповедник Франклин Грэм на своей странице в Facebook.

Он отметил, что речь президента США оскорбила российский народ. «Президент Байден должен осознавать, что в глазах Божьих аборт тоже является убийством. Причем убийством невиновного. Президент Байден поддерживает аборты, его администрация их поддерживает, а правительство и налогоплательщики их финансируют. За прошедший год более 185 000 детей в США было убито путем аборта», — написал Грэм.

Проповедник понадеялся, что глаза и сердце Байдена будут открыты и он изменит курс США.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.