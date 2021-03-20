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Американский сенатор потребовал от Пентагона санкций против Индии за покупку С-400

Американский сенатор потребовал от Пентагона санкций против Индии за покупку С-400

Американский сенатор Роберт Менендес обратился к министру обороны Ллойду Остину с призывом ввести санкции против Индии за сделку с Россией по приобретению системы ПВО С-400.

Как сообщает газета The Economic Times, Менендес признал, что у Индии есть исторические связи с "оборонкой" СССР и России, но попросил считать контракт с российской стороной "значимым", а следовательно, подпадающим под санкции в соответствии с разделом № 231 закона CAATSA.

"Это должно ограничить возможности Индии по сотрудничеству с США в деле разработки и закупки чувствительных военных технологий. Я ожидаю, что вы внесете ясность во все эти проблемы в беседах с вашими индийскими коллегами", — пишет сенатор.

Письмо было направлено в преддверии визита Остина в Индию, где он встретится с индийским коллегой и обсудит укрепление военного сотрудничества. Будет ли подниматься тема С-400, в Пентагоне не уточняли.

Переговоры о закупке российских систем С-400 с официальным Нью-Дели начались в 2015 году. В октябре 2018 года был подписан контракт на поставку 5 комплексов, первый из них должен быть принят на вооружение в конце 2021 года или в начале 2022-го. По словам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, к концу года будет отправлена "первая партия".

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По материалам: uposters.ru
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