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Анастасия Стоцкая рассталась с мужем

Анастасия Стоцкая рассталась с мужем

Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян перестали быть парой еще два с половиной года назад. Все это время супруги тщательно скрывали личные проблемы.


38-летняя Анастасия Стоцкая стала очередной гостьей программы Юлии Барановской «Все к лучшему» на Русском радио. Отвечая на вопрос ведущей по поводу отношений с мужем в период пандемии, артистка сделала неожиданное признание: оказывается, они с Сергеем Абгаряном уже давно не являются парой.

«Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе», — поделилась артистка.

Разрыв был сложным для Анастасии. Какое-то время звезда вообще не могла обсуждать личные проблемы. Однако сейчас она научилась воспринимать произошедшее адекватно. Самым главным для звезды является то, что Сергей был и остается хорошим отцом.

«Мы с мужем остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте», — рассказала звезда.

Напомним, что Анастасия и Сергей поженились в 2010 году. Вскоре на свет появился их первенец — сын Александр. В 2017-м родилась дочь Вера. На публике Стоцкая и Абгарян всегда выглядели, как идеальная пара, поэтому поклонники даже не догадывались о кризисе, назревшем в их отношениях.

О нынешней ситуации в своей личной жизни певица предпочитает не распространяться. Стоцкая много времени тратит на работу, а свободные минуты проводит рядом с детьми. Именно малышей она считает своей главной радостью.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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