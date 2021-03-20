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Анастасия Волочкова: «ДОМ-2» остался в Собчак навсегда, из нее деревню не вытравить»

Анастасия Волочкова: «ДОМ-2» остался в Собчак навсегда, из нее деревню не вытравить»

Вражда между двумя блондинками длится много лет. Так получилось, что этот конфликт разгорелся с новой силой из-за интервью двухлетней давности, во время которого Ксения Собчак пришла в гости к Анастасии Волочковой. Балерина, надо сказать, была сильно возмущена поведением телеведущей.


По словам Анастасии, Ксения делала все, чтобы вывести ее из себя: задавала неудобные вопросы, а также втихаря пронесла в дом камеру, чтобы выставить собеседницу в самом неприглядном свете.

«Ксюша испугалась, когда поняла, что я увидела камеру. Мне стало так неудобно за нее, и я сделала вид, будто ничего не заметила. Я просто повернулась к ней и спросила: «Ксюш, неужели за эти шесть часов я тебе не сказала того, что ты хотела услышать?» Она смутилась. «ДОМ-2» остался в ней навсегда. Знаете, девушку из деревни можно вытравить, а вот деревню из девушки — никогда», — поделилась 45-летняя Волочкова эмоциями от последнего общения с Собчак.

Волочкова пытается объяснить поведение Ксении, считая, что та делает гадости другим из-за неуверенности в себе.

«Ксюша задавала мне неприятные вопросы про бывшего мужа, дочку — о таких темах я не хотела говорить. В ней присутствует зависть, она нереализована как женщина», — подчеркнула балерина, которая сегодня и слышать не хочет о телеведущей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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