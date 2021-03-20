Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Волочкова: «Вдовин сделал из нашей дочери средство манипуляции»

Анастасия Волочкова: «Вдовин сделал из нашей дочери средство манипуляции»

Анастасия Волочкова: «Вдовин сделал из нашей дочери средство манипуляции»

Вот уже два года единственная наследница скандальной балерины проживает со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его супругой, телеведущей Еленой Николаевой. Анастасия Волочкова не против подобного расклада, считая, что так будет лучше для всех.


Балерина и бизнесмен расстались много лет назад, но им так и не удалось впоследствии наладить отношения: Анастасия сетует, что не может вернуть крупную сумму денег, которую когда-то занимала благоверному.

«Я настояла на том, чтобы Ариша жила с папой. Он согласился. Раньше она возвращалась от него на следующий день, а тут Игорь понял, что может сделать из ребенка средство манипуляции — купил ей собачку, лошадку. Оставил дочь у себя и сказал: «Вот Арише будет все, а тебе ничего!». Сейчас Ариадне комфортно с Игорем, хотя она переживает, что папа с мамой не вместе», — посетовала 45-летняя Волочкова, называя экс-избранника нищебродом.

Напомним, пара сыграла пышную свадьбу в 2007 году и прожила в браке несколько лет. А не так давно Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой, которая, к слову, предпочитает не рассказывать в подробностях о личной жизни.

«Для нас это не такое уж торжество — просто два взрослых человека решили быть вместе и зафиксировать это на уровне закона. Конечно, свадьба и то, какой она будет, всегда зависит от женщины, от ее выбора. Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа. Поэтому мы обойдемся без пошлостей и ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе. Мои мечты не о свадебном торжестве, но о торжестве любви, счастье, радости каждый день нашей жизни», — делилась она.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Немцы отказались работать на заводе Tesla даже за огромную зарплату
Немцы отказались работать на заводе Tesla даже за огромную зарплату
В экономику США призвали верить
В экономику США призвали верить
Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России
Набиуллина оценила последствия возможных санкций США на госдолг России
Премьер Италии заявил о готовности привиться вакциной AstraZeneca
Премьер Италии заявил о готовности привиться вакциной AstraZeneca
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления
В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа: активисты проводят протестные акции
В избиении ветерана АТО в Одессе участвовал помощник нардепа:
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Одекоре: африканский бизнес нуждается в московских технологиях
Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле
Ждать ли россиянам роста заболеваемости COVID в апреле
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в Instagram
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в
«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь из клиники
«Мне предстоит пройти сложный путь»: Телеведущая Ольга Бузова вышла
Комбриг ВСУ Брыжинский рассказал о последствиях атаки ВС на Донбассе
Комбриг ВСУ Брыжинский рассказал о последствиях атаки ВС на Донбассе

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Политолог: Украина "достала" Германию своими просьбами
Политолог: Украина "достала" Германию своими просьбами
Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США

Еще по теме

Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»
Анастасия Волочкова подает в суд на бывшего мужа из-за 3 миллионов долларов
Анастасия Волочкова: «Даже не знаю, где живет дочь»
Бывший муж Волочковой впервые побывал в ее новом особняке