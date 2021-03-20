Анастасия Волочкова: «Вдовин сделал из нашей дочери средство манипуляции»

Влада Некрасова

Вот уже два года единственная наследница скандальной балерины проживает со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его супругой, телеведущей Еленой Николаевой. Анастасия Волочкова не против подобного расклада, считая, что так будет лучше для всех.

Балерина и бизнесмен расстались много лет назад, но им так и не удалось впоследствии наладить отношения: Анастасия сетует, что не может вернуть крупную сумму денег, которую когда-то занимала благоверному.

«Я настояла на том, чтобы Ариша жила с папой. Он согласился. Раньше она возвращалась от него на следующий день, а тут Игорь понял, что может сделать из ребенка средство манипуляции — купил ей собачку, лошадку. Оставил дочь у себя и сказал: «Вот Арише будет все, а тебе ничего!». Сейчас Ариадне комфортно с Игорем, хотя она переживает, что папа с мамой не вместе», — посетовала 45-летняя Волочкова, называя экс-избранника нищебродом.

Напомним, пара сыграла пышную свадьбу в 2007 году и прожила в браке несколько лет. А не так давно Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой, которая, к слову, предпочитает не рассказывать в подробностях о личной жизни.

«Для нас это не такое уж торжество — просто два взрослых человека решили быть вместе и зафиксировать это на уровне закона. Конечно, свадьба и то, какой она будет, всегда зависит от женщины, от ее выбора. Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа. Поэтому мы обойдемся без пошлостей и ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе. Мои мечты не о свадебном торжестве, но о торжестве любви, счастье, радости каждый день нашей жизни», — делилась она.