Аваков испугался риска "горячей войны" на Украине после слов Байдена
Семнадцатого марта Байден в недавнем телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы, о котором все последние годы говорит разведсообщество США, не приводя доказательств.
По словам президента Соединенных Штатов, он говорил эти слова Путину во время телефонного разговора двух лидеров.приводятся[/b] слова чиновника на официальном сайте украинского министерства.
В Кремле, реагируя на высказывания, подчеркнули, что подобную риторику можно расценить как нежелание Вашингтона налаживать отношения с Москвой. "Это очень плохие высказывания президента США. Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.сообщило, что Алексей Пушков разгадал цель "сверхагрессивного выпада" Байдена против Путина.