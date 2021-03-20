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Аваков испугался риска "горячей войны" на Украине после слов Байдена

Аваков испугался риска "горячей войны" на Украине после слов Байдена
Слова американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина могут спровоцировать новую холодную войну Запада и России, такого мнения придерживается глава МВД Украины Арсен Аваков.

Семнадцатого марта Байден в недавнем телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы, о котором все последние годы говорит разведсообщество США, не приводя доказательств.

По словам президента Соединенных Штатов, он говорил эти слова Путину во время телефонного разговора двух лидеров.

приводятся[/b] слова чиновника на официальном сайте украинского министерства.

В Кремле, реагируя на высказывания, подчеркнули, что подобную риторику можно расценить как нежелание Вашингтона налаживать отношения с Москвой. "Это очень плохие высказывания президента США. Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого", — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

сообщило, что Алексей Пушков разгадал цель "сверхагрессивного выпада" Байдена против Путина.
Политика

По материалам: ria.ru
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