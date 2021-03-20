“Автостат”: Спрос на новые электромобили в России вырос в 5 раз по итогам февраля 2021 года

Алексей Вольцев

Эксперты портала «Автостат» поделились своими имеющимися данными о продажах новых электрокаров в России. За отчетный период приняли февраль 2021 года. За это время россияне купили всего лишь 75 машин с полностью электрическими моторами – при этом это лучше в 5 раз, чем в прошлом году.

Лидером по продажам данных моделей стал новый Porsche Taycan, разошедшийся тиражом в 32 экземпляра. Следом за ним расположился также немецкий автомобиль Audi e-tron – дилеры знаменитого немецкого бренда в России реализовали 21 такой автомобиль.

На две данные модели в целом пришлось 70% от общего рынка электромобилей. «Бронза» рейтинга, как отмечается, достается американскому электрокару Tesla Model 3 с результатом 12 экземпляров.

Ранее самый популярный в РФ из электрокаров Nissan Leaf стал лишь четвертым – его купили всего 4 раза. Завершает пятерку победителей американский кроссовер Tesla Model X с результатом в 3 штуки.

Следует также отметить новый китайский электрокар JAC iEV7S, купленный двумя россиянами и немецкий Mercedes-Benz EQC, который приобрел всего один российский водитель. С начала 2021 года россияне купили уже 189 новых электрокаров, что более чем в 5 раз больше, чем результат начала прошлого 2020 года.

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