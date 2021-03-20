Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байдена назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после слов о Путине

Байдена назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после слов о Путине

Байдена назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после слов о ПутинеДжо БайденФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президента США назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после его слов о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передает РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что в то время как Байден негативно отзывается о Путине, тот желает главе Белого дома здоровья. Лозанский подчеркнул, что, когда российский президент предлагает обсудить то, как можно избежать худшего сценария в отношениях двух ядерных стран, американский лидер его третирует. Специалист также призвал задуматься, кто из этих глав государств является «ответственным мировым лидером», заботящимся о спасении человечества, а кто «как сомнамбула идет навстречу ядерной катастрофе».

Вице-президент организации Eurasia Center Эрл Расмуссен, в свою очередь, отметил, что Байден и его команда «заблудились» в многополярном мире, который становится все более сложным. По его словам, администрации президента США нужен «букварь по азам внешнеполитической дипломатии».

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о женщинах в КВН
«Разве Картункову и Борщеву брали для красоты?»: Наталья Краснова о
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора ВАИ
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Прокуратура провела вторую проверку во МХАТе имени Горького
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Российский посол в США вызван в Москву для консультаций
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Facebook показал браслет, управляемый силой мысли
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД «рассекретило» их дислокацию
Патрульные с приборами TruCAM появятся на новых участках дорог: МВД
Для части россиян изменились правила отпуска
Для части россиян изменились правила отпуска
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России умерли 392 пациента с коронавирусом
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса
В России третий день подряд выявлено более 9 тысяч случаев

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400

Еще по теме

Американский проповедник раскритиковал слова Байдена о Путине
Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине
Байден пересказал разговор с Путиным и обрушил курс рубля
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине