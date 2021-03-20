Байдена назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после слов о Путине

Вадим Карасев

Джо БайденФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президента США назвали «идущим к ядерной катастрофе сомнамбулой» после его слов о российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передает РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что в то время как Байден негативно отзывается о Путине, тот желает главе Белого дома здоровья. Лозанский подчеркнул, что, когда российский президент предлагает обсудить то, как можно избежать худшего сценария в отношениях двух ядерных стран, американский лидер его третирует. Специалист также призвал задуматься, кто из этих глав государств является «ответственным мировым лидером», заботящимся о спасении человечества, а кто «как сомнамбула идет навстречу ядерной катастрофе».

Вице-президент организации Eurasia Center Эрл Расмуссен, в свою очередь, отметил, что Байден и его команда «заблудились» в многополярном мире, который становится все более сложным. По его словам, администрации президента США нужен «букварь по азам внешнеполитической дипломатии».

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.