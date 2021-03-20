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Белоруссия готовит новую песню для "Евровидения" без политического подтекста

Белоруссия готовит новую песню для "Евровидения" без политического подтекста

Белорусская группа "Галасы ЗМеста" подготовит новую композицию для "Евровидения" после того, как организаторы конкурса отклонили предыдущий вариант. По их мнению, предложенная ранее песня не может в нынешнем ее виде участвовать в проекте, поскольку ставит под сомнение его аполитичность.

"Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа", — сказал глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмант.

11 марта стало известно, что на конкурс не приняли песню от участников из Белоруссии, так как она имеет политический подтекст. Видео с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" оперативно удалили с официального YouTube-канала фестиваля.

Ранее NEWSTES писал о петиции с требованием отстранить грузинского конкурсанта от участия в "Евровидении".

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По материалам: uposters.ru
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