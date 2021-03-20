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Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным

Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с ПутинымДжо БайденФото: Carlos Barria / Reuters

Белый дом подтвердил намерение американского президента Джо Байдена поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Байден встретится с Путиным, когда будет «подходящее время». Американский лидер ранее также сказал, что готов поговорить с российским коллегой.

Помимо этого, Жан-Пьер ответила на вопрос о том, все ли в порядке с политиком: Байден трижды упал при попытке подняться на борт номер один. «На улице сильный ветер. У него на сто процентов все хорошо», — заявила она.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.

В мире

По материалам: lenta.ru
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