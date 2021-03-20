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Бизнесмен Дерипаска раскритиковал решение ЦБ по ключевой ставке

Бизнесмен Дерипаска раскритиковал решение ЦБ по ключевой ставке
Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал решение Центробанка повысить ключевую ставку атакой на доходы россиян и прибыль компаний.

Так, по его словам, ЦБ было мало "успехов" за предыдущие пять лет.

"Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России", — написал он, отметив, что западные "партнеры" не преминут воспользоваться ситуацией подлить масло в огонь социального недовольства.

По словам Дерипаски, в России в целом доходы не растут, а снижаются уже "который год". Он призвал ЦБ понять, что инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки.

Экономика

По материалам: ria.ru
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