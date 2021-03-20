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Бойфренд Анастасии Макеевой опроверг слухи о том, что живет за ее счет

Бойфренд Анастасии Макеевой опроверг слухи о том, что живет за ее счет

После того, как Роман Мальков познакомился с артисткой, он ни на минуту ее не оставляет. Пара проводит все время вместе, а поклонники Макеевой подозревают, что мужчина не работает и живет за счет возлюбленной.

Похоже 39-летней Анастасии Макеевой изрядно надоели разговоры о безделье будущего мужа и она решила развеять все слухи. Актриса взяла интервью у Романа и попросила его рассказать о своей профессиональной деятельности. Смущенный Мальков был вынужден раскрыть подробности: оказалось, он может трудиться дистанционно и при этом быть рядом с избранницей. «Работаю всегда, могу себе позволить делать это при помощи компьютера из любой точки мира», — заявил он.

Жених Анастасии добавил, что реализует себя не по специальности, а в его подчинении есть несколько сотрудников. «По образованию я должен заниматься эксплуатацией энергетических ядерных установок. Но я проектирую здания», — поделился Мальков. 

Отметим, что профессиональные способности помогли Роману познакомиться с Макеевой. Летом он участвовал в процессе перепланировки дачи артистки и у них завязался роман. Как только Анастасия перестала скрывать чувства к возлюбленному, вокруг пары разгорелся настоящий скандал. Выяснилось, что мужчина женат и воспитывает четверых детей. 

Официальная жена и наследники Малькова живут в Словении, откуда он уехал в Москву на заработки. Из-за пандемии Роман задержался в столице, а позже признался супруге, что встретил другую женщину. Недавно пара подала на развод, но мужчина поспешил встать на одно колено перед Макеевой, не дождавшись момента, когда документы вступят в силу.

Напомним, что после помолвки с Анастасией дети перестали общаться с Мальковым. По словам экс-возлюбленной Романа Светланы, наследники заблокировали его и игнорируют любое обращение в свой адрес. Отец же, в свою очередь, ничем не помогает семье.

«Как относятся дети к выбору папы? Никак, ровно год прошел, как он уехал и не прилетал к ним. Они не хотят его больше знать. Роман ни копейки не присылает детям, даже на лекарства. Тут они внезапно заболели. Мы подумали, что, может, он сейчас ответит? Но Роман сказал: «Нет», — признавалась в разговоре со «NewsTes.ruом» Светлана. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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