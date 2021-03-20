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Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Борис Джонсон привился вакциной AstraZenecaФото: Telegram-канал РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился первым компонентом вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщает Sky News.

56-летний политик вакцинировался в лондонской больнице Святого Томаса, где в апреле прошлого года лечился от COVID-19 в отделении интенсивной терапии. Уходя, он сказал журналистам: «Я буквально ничего не почувствовал, поэтому это было очень хорошо».

Глава правительства Соединенного Королевства призвал британцев последовать его примеру, поскольку «настоящий риск представляет собой ковид, и сделать прививку сейчас — очень хорошая идея». Привиться препаратом от AstraZeneca Джонсон пообещал накануне, 18 марта.

Ранее 19 марта о своей готовности привиться вакциной от AstraZeneca заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это», — сказала она. Вместе с тем она не исключила, что Германия станет самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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