BTS принесли поклоннику 400 долларов

Влада Некрасова

Ты когда-нибудь мог подумать, что знание биографии своей любимой группы может принести тебе кругленькую сумму денег? Так, поклонник популярной южнокорейской к-поп группы BTS смог получить 400 долларов.

Jeopardy! — американская телевизионная игра-викторина, в которой участникам нужно ответить правильно на вопросы. Кто бы мог подумать, что BTS появятся и в этой популярной игре. Вышло уже больше 8000 серий. И многие знаменитые артисты уже стали частью банка вопросов, включая наших любимых айдолов.

«Название этого коллектива, завоевывающего мир, является сокращением от корейских слов, которые означают «пуленепробиваемые бойскауты», — спросил ведущий.

Мы уверены, что ты знаешь ответ. Однако двое молодых ребят, похоже, первый раз слышали о таком коллективе. Однако один из игроков все-таки догадался, что это BTS. Мэтт (Matt) гордо заявил об этом ведущему и заработал себе в копилку 400 долларов (около 30 тысяч рублей). В сети тут же пригласили Мэтта в фанклуб. Но, кто знает, может быть, парень уже давно является поклонником BTS?! В сети поздравили Мэтта с победой и распространили его игру в социальных сетях.