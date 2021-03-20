BTS принесли поклоннику 400 долларов
Ты когда-нибудь мог подумать, что знание биографии своей любимой группы может принести тебе кругленькую сумму денег? Так, поклонник популярной южнокорейской к-поп группы BTS смог получить 400 долларов.
Jeopardy! — американская телевизионная игра-викторина, в которой участникам нужно ответить правильно на вопросы. Кто бы мог подумать, что BTS появятся и в этой популярной игре. Вышло уже больше 8000 серий. И многие знаменитые артисты уже стали частью банка вопросов, включая наших любимых айдолов.
«Название этого коллектива, завоевывающего мир, является сокращением от корейских слов, которые означают «пуленепробиваемые бойскауты», — спросил ведущий.
Мы уверены, что ты знаешь ответ. Однако двое молодых ребят, похоже, первый раз слышали о таком коллективе. Однако один из игроков все-таки догадался, что это BTS. Мэтт (Matt) гордо заявил об этом ведущему и заработал себе в копилку 400 долларов (около 30 тысяч рублей). В сети тут же пригласили Мэтта в фанклуб. Но, кто знает, может быть, парень уже давно является поклонником BTS?! В сети поздравили Мэтта с победой и распространили его игру в социальных сетях.
So exciting! Great job Matt! It’s moments like this that make my heart happy. #Jeopardy #BTS #RM #Jin #Jhope #Suga #Jimin #V #Jungkook @BTS_twt 💜💜💜 #BTS_WorldConqueringAct 🥰 pic.twitter.com/vJpDwe4Xno— ᴶᶦⁿᴵˢᴹʸᵂᵒⁿᵈᵉʳˡᵃⁿᵈ ⁷ 🌹💋 #1HOT100🧨⟬⟭ BTS 💜⁷🐳 (@Alicia134340) March 19, 2021