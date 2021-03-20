Бузова вновь намекнула на беременность: «Предстоит сложный путь»

Лидия Мартынова

Несколько дней назад популярная теледива Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников. Девушка опубликовала в Instagram снимок у кабинета гинеколога, добавив к нему гифку с карапузом. В сети тут же решили, что девушка готовится к беременности.

Ольга Бузова не раз говорила в интервью, что мечтает о большой семье, поэтому после неоднозначных stories поклонники предположили, что телеведущая либо беременна, либо собирается прибегнуть к ЭКО. Кроме того, сама Бузова лишь подтверждает догадки пользователей. Звезда вышла на связь с общественностью из больницы после встречи с гинекологом и сообщила неоднозначную новость. Ольга всерьез занялась женским здоровьем.

«Мне предстоит сложный путь, долгий. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо, я вас люблю, берегите себя», — рассказала певица.

Бузова не раскрыла подробностей своего визита в клинику, чтобы сохранить интригу. Неужели в скором времени на свет появятся «маленькие бузонята», негодуют поклонники. Напомним, ранее девушка говорила, что должна родить до 35. В январе у Бузовой как раз был юбилей.