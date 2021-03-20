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ЦБ поднял ключевую ставку до 4,5%

ЦБ поднял ключевую ставку до 4,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых.

В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Как отмечается в заявлении регулятора, темпы роста потребительских цен в первом квартале года опережают прогнозы ЦБ, при этом восстановление экономики также превышает ожидаемые показатели.

Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне.

Таким образом, денежно-кредитная политика Центробанка ужесточается впервые с декабря 2018 года. Аналитики прогнозировали сохранение размера ставки, как это произошло в феврале.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике... Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ ожидают, что инфляция вернется к целевым 4% к первой половине 2022 года.

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По материалам: uposters.ru
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