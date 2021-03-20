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Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в Instagram

Ямайский боец Алджамейн Стерлинг снова изощренно похвастался своим новым поясом чемпиона UFC (фото внизу).

Ямайский боец, а также чемпион мира UFC Алджамейн Стерлинг выложил пост на русском языке в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Стерлинг показал свое фото с чемпионским поясом UFC и вспомнил весьма известный мем. «Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса», – немного неверно по-русски написал боец рядом с фотографией.

Пост ямайского спортсмена уже набрал в соцсети более 23 тысяч лайков.

Следует отметить, Алджамейн Стерлинг получил чемпионский пояс UFC 7 марта после боя. Тогда его соперник, известный российский боец Пётр Ян был неожиданно дисквалифицирован за нанесенный ему запрещённый удар коленом в висок.

Сообщение Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг опубликовал пост на русском языке в Instagram появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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