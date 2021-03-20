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Чернышенко назвал Россию одним из лидеров по беспилотным технологиям

Чернышенко назвал Россию одним из лидеров по беспилотным технологиям
Россия входит в тройку стран-лидеров по технологиям беспилотников наравне с США и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.


"Мы привыкли уже говорить, что Россия в тройку лидеров входит - США, Китай и Россия - это лидеры технологий беспилотников. Мы понимаем, что уже совсем скоро беспилотники будут не только коммерческие, но и логистические, и такси, и так далее", - сказал Чернышенко в ходе "Урока цифры".

Россия

По материалам: ria.ru
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