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Число планирующих поступать в вузы выпускников за 11 лет упало в 2 раза

Число планирующих поступать в вузы выпускников за 11 лет упало в 2 раза

Портал Superjob опросил родителей одиннадцатиклассников и выяснил, какой процент школьников собирается поступать в вузы в этом году.

Согласно результатам исследования, доля выпускников, которые собираются продолжить обучение в вузе, составляет 43%. При этом год назад такой ответ давали 48% опрошенных родителей, а в 2010 году — 80%. 21% респондентов указали, что ребенок после школы пойдет учиться в среднее профессиональное учебное заведение — техникум или колледж. 11 лет назад их число было заметно ниже — 8%.

26% родителей сообщили, что их ребенок еще не определился с тем, чем будет заниматься после школы. В 2010 году такой ответ дали лишь 6% респондентов. 2% родителей заявили, что их дети после школы твердо намерены найти работу, а 8% признались, что ничего не знают о планах отпрысков.

Опрос проходил с 22 января по 15 марта 2021 года среди 2000 респондентов из числа родителей детей, заканчивающих школу в этом году, проживающих в 357 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ.

Ранее глава Минобра Валерий Фальков заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников.

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По материалам: uposters.ru
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