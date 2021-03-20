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"Cутки провела на ИВЛ": мать заразившейся коронавирусом Алисы Аршавиной о ее состоянии

"Cутки провела на ИВЛ": мать заразившейся коронавирусом Алисы Аршавиной о ее состоянии

Недавно бывшая жена Андрея Аршавина была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус. Мать Алисы после этого откровенно рассказала "Стархиту" о ее нынешнем состоянии.

По данным издания, бывшей супруге Аршавина диагностировали двухстороннюю коронавирусную пневмонию. В настоящее время женщина пребывает в одной из петербургских больниц.

"Инфекцию подхватила, по всем подсчетам, как раз когда лежала в реанимации. 10 марта перевели в другую клинику. Была сначала совсем тяжелая, сутки провела на ИВЛ, в данный момент получше, лежит в обычной палате. Поражение легких 40%, и еще начался плеврит", — рассказала мать Алисы Наталья Сарычева.

Пока экс-супруга Аршавина находится в больнице, с тремя ее детьми сидит их бабушка. Как отмечается, оплачивать лечение Алисе помогает ее первый муж Алексей Казьмин.

Напомним, в феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит.

"Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме.

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.

Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.

Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.

Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.

Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей.

"Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".

Как писал NEWSTES, ранее мать Аршавина выселила из дома его тяжелобольную экс-супругу с детьми.

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По материалам: uposters.ru
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