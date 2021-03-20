Дания начнет называть Белоруссию по-новому

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел Дании переименовало Белоруссию. Теперь она будет называться Belarus (Беларусь), а не Hviderusland, как было раньше, сообщил МИД королевства на своей странице в Twitter.

"Министерство иностранных дел Дании впредь будет использовать термин "Беларусь" (Belarus) вместо "Белоруссия" (Hviderusland). Пора использовать это название, поскольку именно таков запрос от белорусского гражданского общества", — говорится в сообщении ведомства.

Термин "Belarus" является транслитерацией названия "Беларусь", а Hviderusland в дословном переводе означает "Белая Россия". Так же именуют республику и в некоторых других государствах — в Германии (Weißrussland), Швеции (Vitryssland) и Норвегии (Hviterussland).

Ранее NEWSTES писал, что Литва стала по-новому называть Грузию. Власти страны официально утвердили название "Сакартвело" для использования его во всех документах