Даня Милохин: «Видел сестренку, она очень красивая»

Влада Некрасова

Даня Милохин все еще отказывается контактировать с матерью, которая его бросила. При этом к младшим детям родительницы он не испытывает никакого негатива.

В жизни Дани Милохина было немало драматических моментов. Когда будущий блогер был еще маленьким, мать оставила его вместе с братом в детском доме. За прошедшие 17 лет женщина ни разу не навестила ребят.

И вот недавно Илья Милохин все-таки встретился с мамой на шоу «Пусть говорят» Первого канала. Он также познакомился с младшими братом и сестрой. А вот Даня на программу идти отказался. Позже он признался, что до сих пор не видел ни одного выпуска передачи, но ему скидывали отрывки.

«Мы с Ильей пока не виделись. Общаемся в Telegram, но я боюсь его подпускать к себе. Возможно, когда-нибудь мы увидимся, и он передаст мне открытку от младшей сестры. Я знаю, что она мне нарисовала открытку. Видел сестру в отрывках этой программы — очень красивая девочка», — рассказал блогер.

Ранее Милохин-младший всегда уходил от вопросов, касающихся его родителей. По словам юноши, у него нет никакого желания встречаться с мамой и папой, ведь он не испытывает к ним ни негативных, ни позитивных чувств. У Дани есть приемные родители, с которыми он жил несколько лет. С этой семьей он поддерживает отношения.

Мама пока также не связывалась с наследником. В эфире телешоу Любовь Бережная призналась, что не хочет навязываться сыну. «Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с ним. Думаю, он этого не хочет Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет», — заявила женщина.

Сейчас Даня Милохин считается одним из самых популярных блогеров в России. Он успешно делает музыкальную карьеру, записывает дуэты с известными артистами. О том, что вырос в детском доме, парень не жалеет, ведь трудное прошлое дало ему большой стимул к развитию.