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Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта

Переговоры США и Китая в Анкоридже (столица штата Аляска) недавно неудачно начались со взаимных обвинений. Китайская сторона отмечает, что, по ее мнению, американская делегация нарушила дипломатический протокол и проявила недружелюбие. Представители США сейчас настаивают, что нарушения были допущены со стороны Китая.

Переговоры стартовали еще 18 марта. США на них возглавляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Китая в этих важных переговорах участвуют: член политбюро ЦК Коммунистической партии Ян Цзечи и глава МИД Поднебесной Ван И.

Как отмечает китайское новостное агентство “Синьхуа”, ссылаясь на чиновника из китайской делегации, представители США нарушили дипломатический протокол, значительно превысив все отведенное им на вступительную речь выступления время. В Китае были просто возмущены также “беспочвенными обвинениями”, последовавшими со стороны американской делегации. Центральное телевидение Китая рассказало о том, что делегация столкнулась с очень недружелюбным приемом, который противоречит нормам дипломатической этики.

Американцы в ответ выступили с аналогичными обвинениями. В делегации США рассказывают, что это представители Китая затянули свою вступительную речь, продолжавшуюся в итоге около 15 минут. Тон данной речи им, как сообщается, тоже не понравился.

По информации агентства ТАСС, до начала данных переговоров обе стороны договорились, что вступительная речь должна должна будет длиться не более двух минут, но в итоге данная часть мероприятия продолжалась практически час.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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