Денис Проценко рассказал о пользе вакцинации для пожилых граждан

Вадим Карасев

Вакцинация пожилых людей от COVID-19 поможет снизить летальность и тяжелое течение заболевания в этой группе, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжелого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов", — передает его слова РИА "Новости".

Доктор добавил, что 30% пациентов в реанимации — граждане в возрасте от 65 до 74 лет, 21% — в возрасте от 75 до 84 лет, 11% — старше 85 лет. По словам Проценко, медики с самого начала осознавали, что в реанимации будет много таких больных.

Дальнейший анализ это подтвердил. Большая часть пациентов в Коммунарке — это, действительно, пациенты старше 65 лет.

Ранее NEWSTES писал, что 104-летний москвич сделал прививку от коронавируса.

Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.