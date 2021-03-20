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Денис Шведов о появлении Насти Петровой в шоу «Последний герой»: «Мне ее приход показался лишним»

Денис Шведов о появлении Насти Петровой в шоу «Последний герой»: «Мне ее приход показался лишним»

Анастасия Петрова стала десятой участницей проекта, появившись в кадре в момент соединения двух племен. Теперь девушка будет бороться за главный приз наравне с другими претендентами. Однако не все рады приходу известной «пацанки».

Племя «Героев» браво отмечало новый этап соревнований, когда ему сообщили о прибытии новой участницы. Многие уже издалека узнали в приближающейся по берегу фигуре звезду шоу «Пацанки» на канале «Пятница». «Это девочка из «Пацанок»? Она разобьет нам всем нос! Это машина для убийства», — тут же заявила Елена Барткова.

Мужчины тоже отнеслись к Насте с неким недоверием. Так, Денис Шведов отметил, что считает не вполне справедливым положение Петровой относительно остальных участников. Ведь она пришла полная сил, в то время как другие уже 20 дней живут на острове. «Я увидел девушку, которая выглядит и двигается как парень. Может, она милая, но мне ее приход показался лишним. Ничего личного, но нас и так девять человек», — сказал он. 

Многие поддержали Шведова в его мнении. И все же Настя смогла найти общий язык с соплеменниками. «Мне она понравилась сразу же, у нас есть много тем для разговоров», — поделилась Дарья Колпакова. К слову, именно Даша позже уговаривала Настю поддержать новичков на голосовании. Петрова не стала отказывать и скооперировалась с ребятами. 


Ранее девушка отмечала, что давно мечтала попасть на «Последний герой». Теперь же у нее есть реальный шанс проявить себя. «Безумно рада участию! Я очень изменилась, поэтому на проекте будет новая версия меня. Хочу проверить себя, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть», — рассказала Анастасия «NewsTes.ruу».

Остальных участников Петрова заверила, что более не намерена решать споры кулаками. «Мне всю жизнь говорят, что я сильна духом и я хочу это доказать. Хочу узнать, могу ли я по-другому, без физической силы. Ведь понимание, что такое выживание, у меня есть», — призналась она. 

Есть у Насти и другие планы. Она надеется, что участие в шоу поможет ей преобразиться и внешне. Девушка хочет сбросить лишний вес и выглядеть лучше. «Я хочу выиграть, похудеть хотя бы на десять килограмм, и стать красивой, но при этом сильной», — поделилось Петрова в эфире канала ТВ-3. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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