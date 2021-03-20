Девочка проиграла спор и «заминировала» школу в Чернигове

Алексей Вольцев

В ночь на 20 марта черниговскую полицию подняли по тревоге: на линию 102 поступил звонок о заминировании школы. Пока взрывотехники и кинологи проверяли территорию учебного заведения, криминалисты отследили звонок. Как сообщили в полиции, сигнал поступил с мобильного, а абонент при этом находился в городе Борисполь Киевской области.

Здание школы и территорию вокруг тщательно прочесали. Ни взрывчатки, ни каких-либо подозрительных предметов не найдено. Пока шла проверка, полицейские вышли на след телефонной хулиганки. Когда в дом пришли правоохранители, школьница созналась, что это именно она звонила в полицию с фейковым сообщением.

Девочка объяснила, что накануне поспорила с подругой, и, проиграв пари, должна была сообщить полиции о взрывчатке в школе. Учитывая, что школьнице еще нет даже 14 лет, за ее выходку будут отвечать родители. В Уголовном кодексе есть статья о заведомо ложном сообщении про подготовку взрыва. Санкция предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Украине не первый год говорят о том, что надо усилить наказание за ложные сообщения о минировании. Пока эта идея на стадии проекта, а тем временем в Киеве останавливали метро, поскольку неизвестный сообщил о заминировании сразу семи станций. Совсем не реагировать на сигналы о взрывоопасных предметах полиция не может, поскольку поступают и правдивые сообщения об опасных находках.