Диетолог развеяла миф о вреде картофеля

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Картофель оказался не таким вредным для фигуры, как принято считать. Этот миф в разговоре с телеканалом «Звезда» развеяла диетолог Мария Шубина.

По ее словам, страх употреблять в пищу этот корнеплод во многом преувеличен. Например, сам картофель не калорийный, таким он становится из-за масла во время жарки и тушения. При этом он имеет высокий гликемический индекс, и есть его много не стоит, иначе могут начаться проблемы с сердцем и сосудами. «То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови», — уточнила Шубина.

Она отметила, что полностью отказываться от этого продукта не стоит. Например, если не счищать с картошки кожуру при готовке и добавить к блюду овощной салат, то это будет отличный источник клетчатки. Измельченный картофель усваивается быстрее, поэтому рекомендуется сохранить его целостность. Желательно не разваривать его и не есть горячим. При этом, если добавить к продукту кусочек сливочного масла, рыбу, мясо или другой белок, то это повлияет на гликемический индекс. Его уровень также будет ниже, если картофель молодой.

«Гликемический индекс картофельных чипсов даже ниже, чем у простой отварной картошки. Это именно из-за того, что в чипсах содержится большое количество жира», — пояснила диетолог.

По данным Росстата, за первые пять недель 2021 года цена килограмма картофеля в России выросла на 40 процентов по сравнению с годом ранее и составила почти 31 рубль.