Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диетолог развеяла миф о вреде картофеля

Диетолог развеяла миф о вреде картофеляФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Картофель оказался не таким вредным для фигуры, как принято считать. Этот миф в разговоре с телеканалом «Звезда» развеяла диетолог Мария Шубина.

По ее словам, страх употреблять в пищу этот корнеплод во многом преувеличен. Например, сам картофель не калорийный, таким он становится из-за масла во время жарки и тушения. При этом он имеет высокий гликемический индекс, и есть его много не стоит, иначе могут начаться проблемы с сердцем и сосудами. «То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови», — уточнила Шубина.

Она отметила, что полностью отказываться от этого продукта не стоит. Например, если не счищать с картошки кожуру при готовке и добавить к блюду овощной салат, то это будет отличный источник клетчатки. Измельченный картофель усваивается быстрее, поэтому рекомендуется сохранить его целостность. Желательно не разваривать его и не есть горячим. При этом, если добавить к продукту кусочек сливочного масла, рыбу, мясо или другой белок, то это повлияет на гликемический индекс. Его уровень также будет ниже, если картофель молодой.

«Гликемический индекс картофельных чипсов даже ниже, чем у простой отварной картошки. Это именно из-за того, что в чипсах содержится большое количество жира», — пояснила диетолог.

По данным Росстата, за первые пять недель 2021 года цена килограмма картофеля в России выросла на 40 процентов по сравнению с годом ранее и составила почти 31 рубль.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Сборная России отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольм 20 марта
Сборная России отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию в
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами non grata
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов
Илья Авербух объяснил, почему отказался от участия Грищук в «Ледниковом периоде»
Илья Авербух объяснил, почему отказался от участия Грищук в
Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»
Рэп-исполнитель Тимати рассказал о закрытии шоу «Холостяк»
Голкипер Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»
Голкипер Джанлуиджи Буффон хочет завершить карьеру в «Парме»
Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери
Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери
Диетолог развеяла миф о вреде картофеля
Диетолог развеяла миф о вреде картофеля
Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкций
Поклонская рассказала о своих потерях от украинских санкций
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина лишить украинцев земли в Крыму
Юридически ничтожный: в МИД жестко отреагировали на указ Путина
Саудовского принца вызвали в суд по делу об убийстве журналиста
Саудовского принца вызвали в суд по делу об убийстве журналиста

Топ на сегодня

Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное образование совместно с БГПУ им. М. Акмуллы
Кабардино-Балкарский госуниверситет будет развивать поликультурное

Еще по теме

Картофель попал в список самых полезных продуктов
Врачи оправдали употребление майонеза
Эксперты рассказали о продуктах, никогда не откладывающихся в жир
Даже жареный картофель полезен: врачи раскрыли, как сделать его диетическим