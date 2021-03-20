Для части россиян изменились правила отпуска

Вадим Карасев

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Для части россиян с 20 марта изменились правила отпуска: работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Об этом напоминает «Российская газета».

9 марта соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Изменения были внесены в статью 262.2. Трудового кодекса. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

Базовый отпуск в РФ составляет 28 календарных дней. Однако государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни для отдыха. В частности, педагогам полагается от 42 отпускных дней.

2 марта сообщалось, что члены Совфеда предложили предоставлять дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.