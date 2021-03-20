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Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700 человек

План, включающий в себя схемы маневрирования, дислокации сил и средств, информацию о количестве техники и кадровых ресурсов, формируется, чтобы обеспечить координацию всех служб для наиболее эффективного их использования при тушении лесных пожаров.

До утверждения документ прошел процедуру согласования в департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, федеральном бюджетном учреждении «Авиалесоохрана» и Рослесхозе. В его основу положены планы тушения пожаров на территории 21-го лесничества области.

В предстоящем пожароопасном сезоне на территории региона в постоянной готовности будут находиться 19 лесопожарных формирований, включая пожарно-химическую станцию первого типа №2 Новосибирского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России в Томской области.

Общая численность сил и средств лесопожарных формирований составляет 686 человек и 5 878 единиц техники. В том числе будут задействованы 211 сотрудников наземных служб тушения и авиационной охраны лесов, 375 человек от арендаторов лесных участков и добровольных пожарных дружин, привлечено 100 специалистов главного управления МЧС по Томской области.

Мониторить обстановку будут 26 видеокамер и несколько воздушных судов. Томская база авиационной охраны лесов уже заключила контракты на работу двух самолетов Ан-2 и двух вертолетов Ми-8. В 2021 году утверждено 15 маршрутов авиационного и 128 — наземного патрулирования. Их протяженность по сравнению с прошлым годом увеличится и составит 8 842 км и 7 171, 8 км соответственно.

По сводному плану подготовлены 38 руководителей тушения тушения лесных пожаров из числа работников наземных и авиационных служб.

Как и в прошлые годы, в случае необходимости силы и средства томских лесопожарных будут привлекаться к тушению лесных пожаров в других областях в рамках межрегионального плана маневрирования.

Департамент лесного хозяйства Томской области напоминает, что абсолютное большинство лесных пожаров — это результат непотушенных костров и сжигания сухой травы на полях вблизи леса. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Сообщение Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700 человек появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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