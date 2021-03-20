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Дмитрий Нагиев: «После того, что пережил Хрусталев, хорошо, что он вообще с открытыми глазами сидит»

Дмитрий Нагиев: «После того, что пережил Хрусталев, хорошо, что он вообще с открытыми глазами сидит»

Дмитрий Нагиев пошутил по поводу недавней госпитализации юмориста. Актер признался, что искренне переживал за Хрусталева, когда тот лежал в клинике в тяжелом состоянии.


В ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталев серьезно напугал своих поклонников, друзей и коллег. Тогда СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста. Ходили слухи, что он отравился алкоголем и находится в тяжелом состоянии. Сам же юморист позднее заявил, что причина возникших проблем — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.

Как оказалось, Дмитрий Нагиев был среди тех, кто следил за новостями о самочувствии коллеги. «После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима», — поделился артист в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Хрусталев на комментарий Нагиева отреагировал с юмором. Ранее юморист рассказывал, что после осеннего инцидента стал внимательнее относиться к своему здоровью. Теперь он старается регулярно консультироваться с врачами по поводу самочувствия. «В погоне за молодостью и совершенством артистам приходится переутомлять свой организм. Физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», — рассказывал Дмитрий.

Однако проблемы со здоровьем никак не повлияли на рабочий график юмориста. Сейчас Хрусталев работает над несколькими телешоу, стараясь полностью реализоваться в профессии.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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