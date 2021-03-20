Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России

Вадим Карасев

Дмитрий ПевцовФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter на территории России. Свою позицию он объяснил в беседе с изданием «Аргументы и факты» в субботу, 20 марта.

«Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее», — подчеркнул артист, добавив, что интимная жизнь должна оставаться между мужчиной и женщиной.

Актер вспомнил свое детство и отметил, что «секса в СССР не было», но была любовь и высокая рождаемость. При этом Певцов обратил внимание на нынешние реалии, когда «секс стал физкультурой, видом отдыха». «Господь дал женщине и мужчине друг друга, дал радость близости, для того чтобы они рожали детей и продолжали род человеческий, а не для извращений», — заключил он.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц. В ведомстве отметили, что это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную на территории страны информацию.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».