Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России

Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в РоссииДмитрий ПевцовФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter на территории России. Свою позицию он объяснил в беседе с изданием «Аргументы и факты» в субботу, 20 марта.

«Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее», — подчеркнул артист, добавив, что интимная жизнь должна оставаться между мужчиной и женщиной.

Актер вспомнил свое детство и отметил, что «секса в СССР не было», но была любовь и высокая рождаемость. При этом Певцов обратил внимание на нынешние реалии, когда «секс стал физкультурой, видом отдыха». «Господь дал женщине и мужчине друг друга, дал радость близости, для того чтобы они рожали детей и продолжали род человеческий, а не для извращений», — заключил он.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц. В ведомстве отметили, что это произойдет, если администрация соцсети откажется удалить запрещенную на территории страны информацию.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент.

Вскоре после ограничения доступа представители Twitter отреагировали на меры российских властей. В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Стерненко не удалось выйти на свободу
Стерненко не удалось выйти на свободу
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России

Топ на сегодня

Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Еще по теме

Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач
Дмитрий Певцов не боится ухода от него Ольги Дроздовой
В гости по утрам с Марией Шукшиной - Дмитрий Певцов (01.04.2018)
Актер Дмитрий Певцов негативно отреагировал на посещение фанатами его гримерной