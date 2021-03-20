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Доктор Мясников перечислил лучшие продукты для долголетия

Доктор Мясников перечислил лучшие продукты для долголетияФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», какие продукты способствуют долголетию. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека. «Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил Мясников. По его словам, доказано, что эти продукты могут продлевать жизнь.

Врач также добавил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.

Ранее Мясников рассказал, что наиболее эффективными продуктами для защиты от рака являются брокколи, куркума и зеленый чай. Он также рекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин. По словам Мясникова, это вещество предотвращает образование некоторых злокачественных опухолей.

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По материалам: lenta.ru
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