Елена Степаненко испугала зрителей: «Она чем-то больна?»

Анастасия Иванова

После громкого развода с Евгением Петросяном в жизни Елены Степаненко начались серьезные перемены. Артистка похудела и сменила имидж. Однако изменившийся стиль юмористки напугал общественность.

Последнее время коллеги и поклонники начали отмечать, что Елена Степаненко буквально расцвела – похудела, похорошела и изменила имидж. Юмористка не скрывает, что увлекалась модным интервальным голоданием. А до этого Степаненко уменьшала порции еды, но есть при этом стала чаще. В день Елена Степаненко принимала пищу не 2-3 раза, а целых 6. Такие эксперименты со здоровьем отразились на внешности юмористки.

Елена Степаненко стала гостьей программы «Привет, Андрей». В студии она появилась заметно постройневшей. Однако зрители заметили излишки кожи, из-за которых ее лицо выглядело обвисшим. Изможденной вид юмористки сильно напугал поклонников. В сети заподозрили, что у Степаненко серьезные проблемы со здоровьем.

«Выглядит болезненной. Ей бы ко врачу», «На мой взгляд, она сильно исхудала», «Кожа прям обвисла», — комментирую внешний вид звезды.

Однако нашлись и те, кто отметил, что юмористка наоборот очень похорошела.



