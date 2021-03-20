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ЕС обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой»

ЕС обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой»Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий МуратовФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Внешнеполитическая служба Евросоюза обратилась к России из-за ситуации с «Новой газетой» и призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что «свобода СМИ и плюрализм являются основными аспектами демократии».

В середине марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства как минимум 13 человек из «списка 27». В ЕС считают, что после выхода материала журналисты подверглись «недопустимым словесным нападкам», против них развернута кампания по запугиванию.

После этого бойцы полка полиции спецназначения обратились к Путину. Они попросили его обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета"». В Кремле на это ответили, что обращение не по адресу, и предложили в случае необходимости задействовать юридические процедуры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о перспективах разбирательства. Он назвал смешным тот факт, что, например, в Кремле советовали подать на газету в суд, а не наоборот. «Поэтому вперед! Посмотрим, чья возьмет!» — добавил глава Чечни, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

Кадыров назвал журналистов иностранными агентами. В ответ на это главный редактор издания Дмитрий Муратов сказал: «Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется». Он подчеркнул, что не хотел судиться с главой Чечни, однако после «личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты Кадырову придется отвечать за свои слова в суде».

Решение о подаче иска против Кадырова будет принято по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на слова об агентах западных служб.

В мире

По материалам: lenta.ru
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