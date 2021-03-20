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Facebook показал браслет, управляемый силой мысли

Facebook показал браслет, управляемый силой мысли

Facebook представил концепт браслета, дающего возможность управлять объектами в дополненной реальности. Устройство способно считывать идущие от мозга нервные импульсы, в результате чего, человек может печатать без клавиатуры или передвигать виртуальные предметы.

Гаджеты получат интеграцию с умными очками от этой же компании, выход которых запланирован на 2021 год. Владелец таких новинок будет взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, которые проецируются через очки, с помощью движений рук.

Несмотря на впечатляющие возможности браслета и очков от Facebook, IT-специалистам придется решить много вопросов связанных с безопасностью данных пользователей. Разработчики оценивают сроки внедрения технологии в 5-10 лет.

Ранее NEWSTES писал, что российские ученые научились превращать шум в электричество.

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По материалам: uposters.ru
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