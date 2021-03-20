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Фельдшер, который наблюдал за Заворотнюк, покончил с собой

Фельдшер, который наблюдал за Заворотнюк, покончил с собой


Около двух лет назад стало известно, что актриса сериала «Моя прекрасная няня» тяжело болеет. У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Родные звезды некоторое время не комментировали эту информацию, но затем подтвердили факт болезни. Никаких дополнительных комментариев семья не дает.


Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в загородном доме вместе со своей семьей. Девушка не выходит на светские мероприятия и не общается с прессой. Соседи также уверяют, что Заворотнюк гуляет только по участку и не выходит за пределы калитки. Напомним, около полугода назад актриса покинула больницу, в которой проходила лечение. По информации СМИ, у Анастасии больше не было причин оставаться в клинике.

А на днях стало известно, что в больнице, где проходила лечение Заворотнюк, состоялось самоубийство. Труп фельдшера обнаружен в ночь на четверг в здании «Европейского медицинского центра» в центре Москвы. Тело молодого медработника нашли в туалете около 2 часов ночи.  Однако что подтолкнуло 30-летнего парня покончить с жизнью, пока неизвестно. На месте работает СК.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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