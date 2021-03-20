Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Работа, деньги и покупки — это то, что волнует нас порой больше всего. Астрологи рассказали о том, насколько часто финансовая удача будет посещать представителей разных Знаков в конце марта.

Первое, о чем стоит помнить всем и каждому, — это высокая вероятность глобальных перемен из-за упадка Венеры. Стоит почаще вспоминать о семи признаках грядущих изменений в жизни. Кто-то сможет найти новую работу, обрести новую мотивацию, а кому-то, наоборот, придется покинуть текущее место. Важно лишь одно: все происходящее будет к лучшему, пусть даже это станет очевидным не сразу.

Овен

Овнам стоит в первую очередь заниматься не работой и решением финансовых задач, а бытовыми проблемами. Это будет идеальное время для домашних забот, уборки, решения проблем в семье. Работа отойдет на второй план, как и покупки. Астрологи настоятельно советуют Овнам не торопиться с решениями. Самыми плодотворными днями станут четверг и пятница — их лучше посвятить монотонной работе с документами, переговорам. Главное сейчас — не давать никому пустых обещаний.

Телец

У Тельцов будет много удачи в финансовой сфере, так что они смогут решить все основные проблемы и задачи гораздо быстрее обычного. Астрологи советуют этим людям поставить на себя неперебиваемый оберег от завистников и проблем. Это будет очень важно, поскольку в период с 22 по 28 марта враги и недоброжелатели начнут активное наступление. Особое внимание в начале недели стоит уделить информационной защите — смене паролей в социальных сетях и почте. Нужно опасаться взломов, хакерских атак и злоумышленников. Не нужно переводить деньги незнакомцам.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе не ожидается появления черной полосы, но из-за перехода Венеры в Овна их настроение и удача могут меняться по несколько раз на дню. Исправить положение помогут простые ритуалы на удачу и успех. Чтобы не усугублять положение, нужно быть миротворцами — пытаться останавливать вскипающий в людях негатив. Они за это будут очень благодарны в обозримом будущем. На выходных можно будет отдохнуть от всего — заняться шопингом, обновить гардероб.

Рак

У Раков жизнь может пойти по кармическим сценариям. Звезды и планеты предупреждают о том, что Вселенная, вероятно, захочет возмездия за недавно нарушенные Раками правила морали и чести. Астрологи предупреждают Раков о том, что это самым прямым образом отразится на работе, деньгах, успехе. Чтобы смягчить удар, понадобится признать ошибки и постараться исправить положение. Денежное вознаграждение на этой неделе получат самые честные и открытые люди. Пока что не стоит тратить деньги на путешествия и дорогостоящие приобретения.

Лев

У Львов в начале недели может начаться черная полоса. Она продлится недолго, если в этом случае начать следовать трем главным советам. Остановить поток неурядиц в финансовой и рабочей сферах получится у самых ответственных и внимательных к деталям Львов. Звездам понравится, если люди этого Знака начнут помогать окружающим. За это они пошлют Львам много удачи в будущем. На неделе с 22 по 28 марта будет важно не то, кто больше заработал и удачнее потратил, а то, кто больше помог близкому человеку или коллеге. Богаче станет тот, для кого деньги второстепенны.

Дева

Деньги не будут любить Дев, которые живут прошлым. Пришла пора избавиться от привычек, которые заставляют жить вчерашним днем. Лучше инвестировать мысли и время в то, что важно сейчас, и в то, что будет важно завтра. Можно составить план покупок на будущее, заняться уборкой дома и на рабочем месте, спланировать отпуск. Не на последнем месте будет стоять рациональный подход к ведению бизнеса. Не нужно пока рисковать, тратить больше средств, чем обычно. С 22 по 28 марта нужно трудиться и бороться с прокрастинацией.

Весы

На этой неделе финансовое везение может отвернуться от Весов из-за негативного положения Венеры. Особенно актуальным это станет 22, 23 и 24 числа. Избавиться от финансовых проблем можно будет тремя способами. В конце рабочей недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов. Это значит, что на работе и в бизнесе наступит время, идеальное для коллективной работы. В моменты принятия важных решений Весам стоит быть хладнокровными и собранными. Это поможет увеличить поток денег и достичь целей быстрее.

Скорпион

Самое главное для Скорпионов сейчас — это отдых. Гороскоп отдыха поможет им набраться сил. По вечерам после работы лучше не утопать в домашних делах с головой. Нужно релаксировать, расслабляться и думать о чем-нибудь хорошем. Не исключено, что люди этого Знака смогут найти новые источники дохода. Текущее положение планет благоприятно повлияет на творческие успехи Скорпионов. Возможно, придется встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, поэтому некоторые трудности ждут работников сферы услуг.

Стрелец

Стрельцам улыбнется денежная удача. Усилить ее помогут заговоры на прибыль и успех. Самое главное сейчас — выполнять все задачи без спешки, без нервов, быть последовательными. Астрологи советуют Стрельцам полагаться лишь на самих себя. В финансовой сфере на первый план выйдет интуиция. Она поможет Стрельцам принимать важные решения. Покупки на этой неделе могут поднять Стрельцам настроение, но лучше совершать их в субботу и пятницу. Влезать в долги не стоит.

Козерог

Успех очень тесно связан с биоэнергетикой, особенно сейчас. Астрологи напоминают Козерогам, что планы нужно держать в секрете. Это поможет исключить вероятность их срыва. Можно будет продолжить экспансию в бизнесе, на новом месте работы. Также с 22 по 28 марта можно заниматься поисками новой работы, новых источников дохода. Козерогам удастся стать более успешными и востребованными в своей сфере. Это поможет им поправить свое финансовое положение, но первые финансовые плоды их трудов могут дать о себе знать только через пару недель.

Водолей

Деньги и успех настигнут тех Водолеев, которые работают одни. Всем, кто работает в большом коллективе, стоит опасаться манипуляторов. Эксперты сайта dailyhoro.ru ранее рассказывали, как можно укрепить энергетику, чтобы защититься от их влияния. Безмятежность любого из рабочих дней может быть нарушена спорами и конфликтами с коллегами или клиентами. Не нужно стоять на своем до последнего. Это сохранит нервы и деньги. На выходных можно потратить некоторую сумму денег на подарки близким, сюрприз второй половинке.

Рыбы

У Рыб всю неделю будет ощущаться небольшой недостаток финансовой удачи. Шепотки на достаток помогут вернуть все на круги своя. Возможно, что Рыбы встретят на своем пути новые дилеммы, проблемы. Невозмутимость поможет им сохранить веру в себя. Не стоит нервничать и бить тревогу по любому поводу. Деньги любят спокойствие и порядок. Поэтому стоит провести чистку информационного пространства: удалить спам из почты, ненужные контакты из телефона. Это очень благотворно скажется на финансовых энергетических потоках.