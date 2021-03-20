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Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу глобального потепления

Как сообщает портал politexpert.net, в 60-е годы XX век на секретной базе США, находящейся Гренландии, были взяты пробы льда, которые свидетельствуют о том, что мир ждет катастрофа.

В статье Forbes говорится о том, что в скором времени ледяная шапка Гренландии, содержащая много воды, может начать таять со стремительной силой. Все это приведет к тому, что поднимется уровень моря в мире, а значит многие города просто скроются под водой.

Кроме того, учеными в издании Proceedings of the National Academy of Sciences озвучена и другая информация. Согласно ей на данный момент наблюдается сильный рост глобальных температур, которого до этого не было.

“Нам уже известно, что вышедшее из-под контроля человечества потепление планеты превышает естественные показатели”.

Стоит отметить, что пробы были получены сотрудниками военного комплекса Camp Century, построенном в 1959 году в США. Именно на его территории, которая представляет собой систему тоннелей, были спрятаны 600 ядерных ракет, развернутых вблизи территории СССР.

Сообщение Forbes: Пробы льда с секретной базы США подтвердили угрозу глобального потепления появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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