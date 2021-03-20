"Газпром" начнет поставки газа в Армению через Азербайджан

Вадим Карасев

Российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время ремонта газопровода "Северный Кавказ — Закавказье". Об этом сообщили в компании "Газпром экспорт", уточнив, что краткосрочный контракт уже подписан.

В "Газпроме" договорились с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Через территорию страны энергоноситель будет поставляться до границы с Грузией, продлится это около трех недель.

Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией.

В общей сложности "Газпром" поставляет в Армению свыше 2 млрд кубометров газа ежегодно, причем в начале 2021 года наблюдался рост поставок на 9%. Пока что у Москвы и Еревана есть контракт лишь на первый квартал.

Как сообщал NEWSTES, в этом году российский нефтегазовый гигант ожидает роста поставок в Европу в полтора раза больше обычного.