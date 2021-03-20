Германия и Италия подумывают о закупках "Спутника V" без одобрения ЕС
Германия и Италия готовы одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне, не дожидаясь выдачи разрешения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.
19 марта Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов на тему вакцинации против коронавируса, допустила самостоятельные закупки Германией препарата, если ЕС не сможет достичь общего решения по нему в ближайшее время. Она подчеркнула, что Германия в первую очередь будет использовать вакцины, одобренные EMA.
Позже Драги поддержал позицию коллеги, назвав ее слова "нормальным прагматизмом".
При этом оба политика выразили готовность привиться от COVID-19 вакциной AstraZeneca, использование которой приостановили уже более 20 европейских стран из-за информации о возможных побочных эффектах.
Как писал NEWSTES, накануне Еврокомиссия официально признала начало третьей волны пандемии в Европе.