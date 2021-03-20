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Германия и Италия подумывают о закупках "Спутника V" без одобрения ЕС

Германия и Италия подумывают о закупках "Спутника V" без одобрения ЕС

Германия и Италия готовы одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне, не дожидаясь выдачи разрешения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.

19 марта Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов на тему вакцинации против коронавируса, допустила самостоятельные закупки Германией препарата, если ЕС не сможет достичь общего решения по нему в ближайшее время. Она подчеркнула, что Германия в первую очередь будет использовать вакцины, одобренные EMA.

Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаки, что это произойдет, есть, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку.

Позже Драги поддержал позицию коллеги, назвав ее слова "нормальным прагматизмом".

Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовыми действовать самим. И это говорю не только я... Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому.

При этом оба политика выразили готовность привиться от COVID-19 вакциной AstraZeneca, использование которой приостановили уже более 20 европейских стран из-за информации о возможных побочных эффектах.

Как писал NEWSTES, накануне Еврокомиссия официально признала начало третьей волны пандемии в Европе.

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По материалам: uposters.ru
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