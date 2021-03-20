Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Jens Buettner / AP

Германия заявила администрации США, что отвергает санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

Зайберт подчеркнул, что позиция Германии в отношении газопровода остается неизменной. Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что Германия якобы пообещала США усилить поддержку Украине в обмен на отказ Вашингтона от санкций в отношении газопровода.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США во главе президентом Джо Байденом задумала дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Сообщалось, что ограничения могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта».

До этого немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источник в правительственных кругах, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Решение обосновано тем, что от проекта газопровода зависит экономическая судьба Украины.