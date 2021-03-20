Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»

Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»

Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»Фото: Jens Buettner / AP

Германия заявила администрации США, что отвергает санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

Зайберт подчеркнул, что позиция Германии в отношении газопровода остается неизменной. Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что Германия якобы пообещала США усилить поддержку Украине в обмен на отказ Вашингтона от санкций в отношении газопровода.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США во главе президентом Джо Байденом задумала дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Сообщалось, что ограничения могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта».

До этого немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источник в правительственных кругах, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Решение обосновано тем, что от проекта газопровода зависит экономическая судьба Украины.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Палка о двух концах". В AmCham оценили угрозу санкций против госдолга РФ
"Палка о двух концах". В AmCham оценили угрозу санкций против
BTS принесли поклоннику 400 долларов
BTS принесли поклоннику 400 долларов
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Россиянам названы сроки потепления
Россиянам названы сроки потепления
Подруга певицы Легкоступовой Елена Перелыгина заявила, что Фирсов насиловал жену
Подруга певицы Легкоступовой Елена Перелыгина заявила, что Фирсов
Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700 человек
Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении
Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по
Россиянам назвали сроки потепления
Россиянам назвали сроки потепления
Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19
Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного
Проценко назвал самое сложное в борьбе с коронавирусом
Проценко назвал самое сложное в борьбе с коронавирусом
Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey
Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,

Еще по теме

Байден задумал новые санкции против «Северного потока-2»
США пообещали не вводить санкции против «Северного потока — 2»
Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах
ФРГ отказалась комментировать выход компаний из "Северного потока — 2"