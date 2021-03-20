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Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, прокомментировал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток — 2".

"Я считаю, что "Северный поток — 2" будет достроен, поскольку это не односторонняя инициатива России, здесь больше движущая сила – это желание Франции, Германии, Италии построить этот газопровод", - полагает Родзянко.

Он напомнил, что еще до громких новостей последних дней администрация президента США Джозефа Байдена дала понять, что серьезно препятствовать завершению этого проекта не собирается.

Экономика

По материалам: ria.ru
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